Após dormir com Érica, André Lopes confessa: «Estou-me a apaixonar pela Bárbara e não quero deixar dúvidas»

Há 47 min

No Última Hora do Big Brother - Desafio Final, na esfera, confusa, a Ana Barbosa tenta perceber as intenções do André e questiona por que razão dormiu, novamente, com a Érica. O concorrente admite que tudo não passa de uma brincadeira e garante não voltar a partilhar a cama com a madeirense. No confessionário, o André volta a referir que está a apaixonar-se pela Bárbara e não quer criar más interpretações.