Frustrado, Gabriel Sousa «inventa» um David para dormir ao seu lado: «Se não dormir a bem, vai dormir a mal»

Gabi sente-se vulnerável: «Aquele cafuné que me faz, parece que estou nas nuvens»

Gabriel Sousa questiona David Maurício porque dormiu com Daniela: «Tiveste medo de vir para a caminha?»

Amor no ar? Gabriel Sousa revela a Inês Morais: «Acho que lhe vou contar que gosto dele»

Na gala deste domingo, Daniel Pereira, líder da casa, escolheu os seus aliados: David Maurício, Catarina Miranda, Gabriel Sousa e Margarida Castro.

Na primeira noite, David Maurício não dormiu no quarto do líder e dormiu ao lado de Daniela Ventura na sala. Gabriel Sousa, que costumava dormir ao lado do colega, acabou por dormir sozinho.

Nesta segunda-feira, Gabriel Sousa inventou um «David» para dormir ao seu lado. O concorrente colocou a roupa do colega no lado oposto da sua cama e disse a Margarida Castro: «Se não dormir a bem, vai dormir a mal».

Em conversa com Margarida Castro, Gabriel questionou à colega: «Já te apaixonaste por uma pessoa que não podias?». Margarida Castro respondeu: «Estás a viver num planeta iludido». «Ele podia experimentar…com outros, eu não sou nenhum carro de ‘test drive’», disse Gabriel. «Eu quero que ele me dê carinhos…», continuou. Margarida Castro perguntou: «Gostas dele?», ao qual o colega não hesitou: «Talvez…».