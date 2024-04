Catarina Miranda garante sobre Daniela: «Se ela não desistir esta semana, podem fazer o programa sem mim»

No Big Brother, depois do Especial da noite, a Catarina confidencia à Margarida e ao Gabriel que, tanto ela como o rapaz saíram prejudicados de toda a situação com o David. No entanto, tanto a Margarida como o Gabriel insistem que ficou claro que não houve assédio nenhum. Os três concordam que a Daniela voltou a vitimizar-se e a Catarina aconselha o Gabriel a não dormir mais com o David. Ao mesmo tempo, a Daniela mostra-se fragilizada com as imagens que viu, contudo, diz ao David que prefere não perder o controlo ao responder, caso contrário a Catarina volta a tirar-lhe a voz. De volta ao quarto do líder, a Catarina ameaça fazer de tudo para que a Daniela desista do programa.