Bárbara Parada recorda amizade com Diana Lopes: «Mandava-me cenas que o Miguel metia, a gozar com ele»

Há 1h e 11min

No Big Brother Desafio Final, a reunião termina e os grupos voltam a ficar separados por uma parede… claro que está que nos dois lados fala-se nas costas uns dos outros. No Anexo, a Bárbara mostra-se muito revoltada com as palavras da Diana e confessa que não quer reatar a amizade com a rival. Já na Casa, a Vina aconselha a Diana pois acha que entrou a matar e essa postura pode não a beneficiar.