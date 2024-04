Catarina Miranda e Catarina Sampaio não se entendem e sobem o tom: «Eu falei para ti?»

No Big Brother, o anfitrião lembra que durante o intervalo da gala, o Fábio disse que ia andar sempre atrás da Miranda para aparecer. Fábio diz que a vida da Catarina Miranda é correr atrás das câmaras. A concorrente sussurra “ele não vè o mesmo programa que eu”. Fábio continua o seu discurso e relembra que, antes, ela corria atrás do Kika… mas como o alentejano desistiu, Fábio pergunta “o que é que vais fazer à tua vida, amiga?”. A concorrente afirma que a postura e o olhar indica o que é o Fábio. Lembra que antes até se davam bem, mas depois andou a ser picado pela Catarina Sampaio e ele virou outra pessoa. Atira ainda que se sente desconfortável com a presença do concorrente. Depois aproveita para questionar o que é que ela fez que o fez mudar a atitude para com ela. Fábio lembra que quando foi líder na casa, ela foi a única pessoa que tentou constantemente boicotar a liderança. Catarina diz ser mentira e, garante, se quisesse boicotar, tirava um fato, escondia na mala e acabava a prova para todos. Catarina diz que foi a única, numa noite, a estar na sala a noite inteira. Sampaio pergunta qual é o sonho dela e Fábio diz que não consegue falar com uma pessoa que é mentirosa. Sampaio insiste que ela mente e Fábio diz que ela é mentirosa compulsiva. A Chef de cozinha atira que podem chamá-la de tudo, menos de mentirosa. No que toca à carne, Fábio insiste que a carne já estava descongelada e acusa-a de ter mentido uma vez mais. Miranda diz que Fábio “é picado”, pois a sua atitude muda. O alentejano atira “naturalmente”. Catarina afirma que não pode ser chamada de mentirosa, porque ninguém sabe quem ela é na casa. Sampaio diz que sabe e falam do que vivem cá dentro. A concorrente atira que Miranda está sempre a abafar as pessoas e a cozinheira responde “esta senhora nunca se cala…”. As duas entram num grande bate boca e Miranda pergunta repetidamente se falou para a Sampaio. Sampaio diz que fala quando quiser e até pode abafá-la. Às tantas, o Big Brother pede uma pausa para dar a palavra à Catarina Sampaio. A concorrente diz que Miranda continua a abafar as pessoas e ou age como ela, ou sai da casa, como o Kika fez. Além disso, ninguém se interessa pelo que Catarina Miranda é lá fora. O que interessa é conhecerem-se pelo que são “aqui dentro”. Miranda diz que já a conheceu e não gosta do que ela é. Sampaio irrita-se e chama-a de mal educada. Sampaio diz que Miranda não respeita ninguém, lembrando que ela não respeitou Fábio e Panelo como líder pois, nas lideranças de ambos, abandonou a cozinha. Panelo diz que é falso. O concorrente lembra que quando a Miranda abandonou a cozinha, sabia que ela não ia sair. Fábio diz que ele acabou de dizer que ela abandonou a cozinha e Panelo atira “do dizer ao fazer é diferente…”. Já Fábio lembra que teve que fazer um jantar, ou um almoço, pois Miranda não fez comida. Panelo diz que sabe que o Kika fez e Fábio diz “estás a dar-me razão”. Sampaio diz que, para terminar, o que percebe é que Miranda diz coisas que nem combinam com a realidade deste reality. E, lembra, no final as suas novelas acabam sempre com final feliz e espera que tal aconteça.