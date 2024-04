Catarina Sampaio, ofendida com comentários dos novos concorrentes, discute e vira costas a Fábio Caçador

No Big Brother, a Catarina Sampaio confidencia ao Fábio que não gostou da crítica da Inês, ao referir que tira o brilho dos colegas. O Fábio aconselha-a a não matutar naquilo que lhe dizem e deve seguir em frente. A concorrente atira que se não falarem do que se passa no jogo não terão conversa e serão apenas duas plantas a falar uma com a outra. O Fábio acusa a Catarina Miranda de estar a ser rude e os dois entram em desacordo, acabando por dar início ao primeiro arrufo entre o “casal”.