Daniela Ventura recebe fortes acusações de Catarina Miranda e fica de rastos: «Claro que me está a afetar»

No Big Brother, gerou-se muita discussão em torno de uma situação: Catarina Miranda e Gabriel Sousa espreitaram David Maurício a tomar banho. Na cadeira quente do pós-gala da última madrugada de segunda-feira, Miranda e David tiveram um confronto fortíssimo, por causa desta situação. Os ânimos exaltaram-se de tal forma que Daniela Ventura teve de se colocar no meio dos dois para separar. No Big Brother Especial de dia 29 de abril com Cláudio Ramos, os concorrentes foram confrontados com as imagens e tiveram oportunidade de as comentar. Depois do programa, Daniela Ventura mostrou-se muito afetada com as palavras de Catarina Miranda:

«Eu quando vejo as imagens, tenho de ser muito sincero, noto que existe uma brincadeira com três pessoas» disse Cláudio Ramos durante o Especial, continuando: «O que não significa que o David não se tenha sentido eventualmente incomodado com a situação, até envergonhado (...) Assédio, no meu ponto de vista, acho uma palavra um bocadinho forte». David responde: «Eu nunca disse que era assédio, foram palavras do Gabriel. Talvez tenha dito que poderia ser, nunca disse que tinha sido. Foi uma brincadeira de mau gosto. Eu não gostei e em momento algum me viram a rir».

Gabriel Sousa também reagiu às imagens, começando por dizer: «Eu queria deixar claro que aquilo foi uma brincadeira, que já se passaram várias vezes (...) Quem quiser toma banho nu, quem não quiser não toma. Foi uma brincadeira que se faz normalmente (...) Ontem explodiu simplesmente porque a Miranda estava junto. Se ela não estivesse, isto nunca na vida sequer tinha vindo a discussão». Ora veja:

