Confrontada pelo pai por namorar com uma rapariga, Renata Andrade revela o que fez: «Muitos pais precisavam disso»

No «Goucha», revemos imagens da curva de vida de Renata Andrade, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». A nossa convidada contou que lidou muito mal com o divórcio dos pais, e recorda o momento em que foi 'raptada' pelo pai. A ex-concorrente fala-nos da altura em que assumiu a sua bissexualidade, e da altura em que conheceu uma rapariga muito especial. Confrontada pelo pai, que reagiu mal ao saber que esta namorava com outra rapariga, Renata recorda que ficou «muito sentida». Para explicar tudo o que sentia, a nossa convidada decidiu escrever uma carta ao pai.