Convites não lhe faltaram para se deitar por dinheiro, mas Leokádia afirma: «Não me vendo nem por 1 euro»

No «Goucha», revemos a curva da vida dramática de Leokádia Pombo, ex-concorrente do Big Brother 2024. A nossa convidada recorda uma infância pobre e o facto de ter sido vítima de violência doméstica por parte do pai do filho. A ex-concorrente revela que apesar dos vários convites que recebeu para se deitar por dinheiro, esta nunca cedeu. A nossa convidada fala-nos da participação no «Big Brother 2024» como um sonho concretizado. Ajudada por Cláudio Ramos e Goucha, Leokádia não esconde a sua gratidão.