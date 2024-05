Daniela Ventura chora, isolada: «Constantemente o Panelo tem-me atacado sem eu fazer nada»

No Big Brother, depois da discussão com o Daniel, a Daniela isola-se na casa de banho, bastante em baixo. No confessionário, a angolana chora e refere estar farta dos ataques constantes do Daniel. Ao mesmo tempo, na cozinha, a Margarida comenta com o Daniel que todos acham que a Daniela muda de postura mas ninguém confessa. Depois de ser rejeitado pela Daniela, o David conversa com o David e ambos combinam unir-se contra o Daniel. O João tenta conversar com a Daniela mas a angolana vira costas. O concorrente insiste e a Daniela acusa-o de a estar a perseguir…