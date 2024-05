Daniela Ventura defende: «Vocês tomam o David como um nada aqui na casa»

No Big Brother, durante a atividade, a Margarida considera que o David “está de férias na casa”, num itinerário feito pela Daniela. Acrescenta que a Daniela preparou todos os momentos em que o David foi protagonista, prepara o discurso do concorrente para que saiba o que dizer e até influencia o seu percurso. Sobre o Gabriel, a Margarida acha que “precisa de ajuda” para não se “afundar” no enredo do triângulo. Para a categoria “falsa”, a Margarida nomeia a Daniela por ser tanto a pessoa mais querida e educada, como a mais maldosa. A Daniela contesta que foi querida com a Margarida por achar que podia confiar nela, contudo, enganou-se.