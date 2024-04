Daniela Ventura e Catarina Miranda passam de rivais a aliadas: «Estamos conectadas esta semana»

No Big Brother, a Margarida revela à Catarina Miranda que o David quer jantar consigo e a chef logo atira que isso não vai acontecer. Ambas concordam que o objetivo do David é virá-las uma contra a outra e combinam que o melhor para não darem protagonismo ao concorrente é “apagarem a sua luz”. Ao mesmo tempo, na sala, o Gabriel questiona o Davi sobre os concorrentes que menos gosta na casa. O concorrente foge à questão, referindo que não joga com ninguém. No confessionário, o Gabriel critica a estratégia do David, afirmando que é uma lapa da Daniela e só demonstrou estar apaixonado desde que ficou nomeado. Já no jardim, a Catarina Miranda convida a Daniela para um jantar e, como nunca, ambas se divertem com a ideia.