David Maurício acusa Daniela e Gabriel: «Parece que tu e ele é que querem continuar este ciclo»

No Big Brother, a Daniela e o David voltam a conversar sobre os últimos acontecimentos e o concorrente garante estar de consciência tranquila pois não agiu com maldade com o Gabriel. A Daniela recorda que o avisou várias vezes para “cortar” com o Gabriel e afirma que o David é o culpado de toda a situação. Irredutível, a Daniela atira que o David está a vitimizar-se e a mentir na sua cara. O David pede à concorrente para falar mais baixo e a angolana exalta-se ainda mais. Indignado, o David condena a Daniela por estar a agir assim consigo quando está nomeado.