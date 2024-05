David Maurício responde a críticas: «Para estar bem cá dentro, preciso da Daniela»

No Big Brother, é a vez do David ler a carta do João, que o aconselha a “individualizar-se mais no jogo, a ter ideias próprias, a ganhar voz e a não permitir que apaguem o seu brilho”. O David agradece os conselhos do João, destacando que precisa muito da Daniela para estar bem no programa. O João confessa que gostou muito de conhecer o David, no entanto, lamenta que o concorrente esteja sempre com a Daniela. Por último, a Margarida recebe um postal do Gabriel, repleto de elogios…