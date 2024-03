Emocionada, Ana Barbosa pede desculpa em direto e menciona Cristina Ferreira: «Disse uma coisa que não deveria ter dito»

No «Goucha», recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente recorda crise recente no seu relacionamento com o companheiro. Em lágrimas, a nossa convidada confirma que de facto houve um período complicado e responde a questão de Manuel Luís Goucha: «Passou pela vossa cabeça uma rutura?». A nossa convidada fala-nos de uma polémica que esteve envolvida, em que supostamente disse umas coisas que não deveria ter dito sobre Cristina Ferreira.