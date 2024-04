Fábio Caçador «engraxa os sapatos» dos novos concorrentes. Veja a reação de Catarina Miranda

No Big Brother, Fábio é o concorrente eleito para ser o engraxador de serviço. No confessionário, o Big pergunta-lhe se prefere dar graxa ou engraxar? Fábio diz que prefere engraxar. O Big diz que então, terá o papel de engraxador de sapatos. Vai ter que engraxar os sapatos dos concorrentes, terá que fazer perguntas de jogo e opinar sobre o jogo de cada um. O concorrente dirige-se ao jardim e tem como primeira cliente Inês. Fábio pergunta como Inês se sente na casa, Inês diz que se sente bem, não dormiu muito bem mas está bem. A concorrente diz que está entusiasmada e contente por ter entrado a meio do jogo porque tinha opiniões formadas antes de entrar na casa e tem curiosidade em ver se no fim, essas mesmas opiniões se mantêm. Miranda comenta na Esfera que o engraxador não está a fazer um bom trabalho e Sérgio diz para Inês não pagar. Fábio pergunta com quem Inês se está a surpreender mais, Inês diz que não gosta do jogo de Sampaio mas talvez Fábio pode ser uma pessoa que vai mudar a sua opinião, porque está a gostar do concorrente e gostava de o ver mais individual, que se desse mais com outras pessoas, Fábio agradece a opinião. Segue-se Gil e o engraxador pergunta que tipo de estratégia pensa trazer para o jogo? Gil diz que não tem estratégia mas confessa que não quer alimentar o protagonismo de quem já o tem. Fábio pergunta se eles fazem isso, Gil diz que acabam por o fazer porque a pessoa acaba por ter ainda mais protagonismo quando todos têm o mesmo pensamento e o dizem na mesma altura. O concorrente diz que quando não tiver nada de novo para acrescentar prefere ficar calado mas sente que esse é um dos seus trunfos, o poder da argumentação. Fabio pergunta quem é o concorrente mais forte e mais fraco, Gil responde que Gabriel é o mais forte para si, mais fraco escolhe Rita, porque está muito apagada. O engraxador pergunta ainda quem acha que o vai surpreender mais pela positiva e negativa, Gil diz que está surpreendido com Sérgio, ao contrário diria margarida, por ser mais fechada, “tem potencial para me surpreender pela negativa”. Segue-se Bárbara, a quem o engraxador cumprimenta com um beijo na mão. Miranda comenta na Esfera que “este vai de vela”. No confessionário, a Catarina revela que se referia à Sampaio. Bárbara diz que chocou logo com Margarida porque tiveram logo um bate boca, mas sente que chegou e causou, porque existe um mau estar por parte de Margarida, ficou ali com um bichinho. Bárbara diz que Margarida não sabe separar as águas e não vai ficar chateada com tudo o que acham sobre si. Bárbara dirige-se à Esfera e Sérgio pergunta se a concorrente gostou do momento que teve com Fábio, a concorrente responde que é mais giro ver em casa.