Gabriel Sousa confronta David: «Estas coisas só acontecem quando ficas nomeado»

No Big Brother, David tem a iniciativa de se esclarecer com o Gabriel, referindo que o tema da “palmada” o está a consumir. O concorrente garante que não agiu assim com o intuito de provocar o Gabriel, dizendo que se tiver de cortar relações com ele vai fazê-lo. O Gabriel afirma que quer manter a amizade dos dois, no entanto, realça que o David só tem estas brincadeiras quando está nomeado. Por fim, o David condena a Inês por ter feito um grande alarido à volta do seu comportamento.