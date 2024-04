Inédito! Catarina Miranda defende Daniela Ventura: «Ela pode ser muitas coisas mas parva não é, muito menos burra»

Durante uma atividade, os concorrentes destacam quem é “a pedra no seu sapato”. O David nomeia a Renata, condenando a sua mudança de comportamento. O concorrente refere ainda o nome da Daniela, algo que incomoda a Catarina que atira que é a angolana que dá jogo ao David. A Rita defende que fica confusa com a aproximação do David tanto à Daniela como à Catarina. A chef concorda, condenando que o David “de manhã esteja com a Daniela” e à noite “quase implore para estar consigo”. O David acusa a Catarina de estar a mentir e os dois concorrentes entram em bate-boca. A Margarida acredita que sem a Daniela e o Gabriel, o David não teria chegado tão longe no jogo.