Mãe de Noélia Pereira perdeu 63 quilos! Veja o antes e depois

No «Dois às 10», recebemos Noélia e mãe Maria Conceição. Noélia Pereira celebrizou-se como uma das mais carismáticas concorrentes do «Big Brother». Desde então, tornou-se uma mulher mais vaidosa, perdeu peso e começou a cuidar cada vez mais dela. Nos últimos dias surpreendeu tudo e todos ao publicar uma fotografia em soutien com a mãe, onde ambas revelam estar em boa forma física! 63 kg! A mãe de Noélia perdeu 63 quilos há 10 anos e desde então mantém-se magra. É uma mulher que toda a vida trabalhou no campo, de sol a sol. Hoje, aos 58 anos, sente-se melhor do que nunca.