No Diário do Big Brother, a comentadora Merche Romero dá a sua opinião sobre lágrimas de David Maurício após ficar de fora do Passaporte. Recorde-se que Bernardina e Ana Barbosa retiraram ao concorrente a possibilidade de lutar por um passaporte para a final. David Maurício ficou em lágrimas: «Nunca ninguém me dá o devido valor», disse em pranto.