Palmada continua a ser assunto polémico na casa! Saiba de que lado os concorrentes se posicionam

No Big Brother, a caixa de correio do Big Brother está cheia de cartas anónimas que os concorrentes escreveram uns para os outros. A Carolina dedicou algumas palavras ao Gabriel, aconselhando-o a jogar sozinha e a não se deixar “abater”. A concorrente condena que o David tenha brincado com o Gabriel, acreditando que o concorrente não fosse levar a mal. O Fábio discorda, atirando este tipo de comportamentos entre o David e o Gabriel são constantes, criticando o último por se ter aproveitado da situação. A Daniela lamenta estar a fazer o papel de “burrinha” neste triângulo e a Inês contesta que este assunto não é sobre a angolana. Irritada, a Inês termina condenando o David por estar “deserto” de se aproximar do Gabriel.