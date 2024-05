Panelo confronta Daniela: «Como é que durante o dia és agressiva, provocadora, má e no direto és completamente diferente?»

No Big Brother, depois do Especial da noite, o Daniel não perde tempo em referir que a Daniela é “agressiva, provocadora e má” no dia a dia, mas quando está nos “diretos” assume uma postura diferente, deixando-o baralhado. A Daniela defende que tem a postura que quer e o Daniel sugere que também grite no direto. O Fábio defende a concorrente, dizendo que o Daniel acabou por fazer o mesmo ao esperar pelo fim do Especial para atacar a Daniela. O João intervém, concordando que a concorrente muda drasticamente. Sentindo-se atacada, a Daniela argumenta que quando fala com o Cláudio é “ela própria” e deixa de parte o contexto de jogo.