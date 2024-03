Ontem às 00:21

No Big Brother - Desafio Final, numa atividade proposta pelo Big Brother, o Savate bate de frente com a Vina e volta a chamá-la de girassol. Os dois desentendem-se quando comparam as suas lideranças e envolvem-se num bate boca. A açoriana acaba por ficar magoada quando o Savate dá razão à sua ex-amiga Jéssica, já o concorrente abandona a conversa a rir.