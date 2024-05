Margarida Castro atinge um limite, desaba em lágrimas e passa-se com Catarina Miranda: «Deixa-me em paz! Não fales para mim»

No Big Brother, a semana começou de fora pesada! Durante o Especial com Cláudio Ramos, o anfitrião da casa mais vigiada do país fez um comunicado ao grupo e aplicou uma sanção coletiva nunca vista. Após serem confrontados com imagens que demonstram o desrespeito por várias regras fundamentais do programa, os concorrentes receberam uma visita inesperada na casa: O Comandante César, acompanhado por dois militares, chegaram à Malveira e prometem testar os limites de todos! Para além disto, o grupo foi privado de todo o café e tabaco, o que levou Margarida Castro a um grande pranto. «Não vou ficar aqui sem fumar! (...) Tenho uma dependência por causa do meu trauma!» disse Margarida em lágrimas, já num limite com os colegas. Catarina Miranda acabou por reagir à situação e Margarida não gostou: «Deixa-me em paz! Não fales para mim».

Margarida Castro ameaçou mesmo desistir, ao dizer em lágrimas, abraçada a Gabriel Sousa: «Não quero ficar aqui!» Margarida explica que está a sentir-se presa, o que lhe traz de volta traumas do passado.

Recorde a Curva da Vida de Margarida Castro, em que explicou tudo o que lhe aconteceu de traumático na vida: Margarida foi vítima de violência doméstica, num caso que se tornou viral nas redes sociais:

