Há 1h e 56min

No Big Brother – Desafio Final, Miguel Vicente iniciou a manhã com uma missão para todos: «Salvar o gato» e repetiu diversas vezes a história do «gato». Alguns concorrentes comentaram que Miguel Vicente queria destabilizar Bruno Savate, sendo que é um tema sensível para si. Os comentadores falam sobre a situação que gerou polémica na casa.