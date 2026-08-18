Estes 7 peixes parecem saudáveis, mas os especialistas recomendam cuidado

Parece um resort, mas é um parque de campismo junto a uma das praias mais bonitas do país

Há várias espécies de peixe cujo consumo deve ser moderado, sobretudo por parte de grupos mais vulneráveis.

O peixe continua a ser um dos alimentos mais valorizados numa alimentação equilibrada e faz parte da dieta de muitos portugueses. Rico em proteínas, vitaminas e ácidos gordos essenciais, é frequentemente apontado como uma escolha benéfica para a saúde.

No entanto, nem todas as espécies apresentam o mesmo perfil nutricional. Algumas podem acumular quantidades mais elevadas de mercúrio, um metal pesado que, quando ingerido em excesso, pode representar riscos para a saúde.

De acordo com recomendações divulgadas por um grupo de trabalho coordenado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), existem várias espécies de peixe cujo consumo deve ser moderado, sobretudo por parte de grupos mais vulneráveis.

Entre esses grupos estão grávidas, mulheres a amamentar e crianças pequenas, uma vez que a exposição ao mercúrio pode ter impacto no desenvolvimento neurológico e cognitivo.

Os especialistas recomendam que estas pessoas mantenham o consumo de pescado, mas privilegiem espécies com menores níveis deste contaminante. Para os grupos vulneráveis, a orientação aponta para o consumo de peixe entre três e quatro vezes por semana.

Já para a população em geral, o consumo pode ser mais frequente, desde que exista variedade na escolha das espécies e se respeitem as recomendações das autoridades de saúde.

As orientações foram elaboradas por uma equipa multidisciplinar que reuniu várias entidades, entre elas a DGAV, a ASAE, a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

O objetivo passa por promover um consumo informado, permitindo que os consumidores continuem a beneficiar das vantagens nutricionais do peixe, mas conhecendo também os cuidados associados a determinadas espécies.