Cláudio Ramos fica impressionado: «Isto é brutal! É maravilhoso!»

Carla Anes

28 jun, 10:31

No «Dois às 10», conhecemos o artista plástico de nome artístico Killa. Diz que a arte sempre fez parte da sua vida e que sempre soube que ia seguir algo da vertente criativa.Gosta muito que as obras dele se debrucem sobre os temas do amor, superação e luta atrás dos sonhos.