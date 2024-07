Conversas de café - Viúva de Pedro Lima encontra o amor - Veja aqui a conversa completa

Carla Anes

4 jul, 11:30

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz juntam-se em «Conversas de Café» e dão os parabéns à Seleção Portuguesa pela vitória. Quatro anos após a trágica morte de Pedro Lima, Anna Westerlund, viúva do ator, voltou a sorrir ao amor. Está apaixonada por um dos melhores amigos de Pedro Lima, José Chaves, um dos filhos do famoso empresário Joaquim Chaves. O namoro já dura há vários meses e o amor de ambos é partilhado com a família e os amigos. Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam a notícia. Cinha Jardim conta que enviou mensagem a Cláudio Ramos que está de férias e revela que o apresentador já chegou ao seu destino.