Sem trabalho na televisão, Lili Caneças conta onde ganha «balúrdios»

A rainha do jet set contou como se sustenta

Lili Caneças esteve no «Dois às 10». A rainha do jet contou a Cristina Ferreira que ganha muito dinheiro com o Instagram. «Porque é que eu não preciso de estar a trabalhar na televisão? Porque já ganho dinheiro com o Instagram. Fiz o anúncio do Lidl, que ficou fantástico. Ganhei um balúrdio», começou por dizer Lili Caneças.

«Ainda bem que fiz o Instagram, porque agora ganho dinheiro com o Instagram. Eu agora ganho por post o que ganhava aqui num mês», acrescentou a rainha do jet set.

Apesar de ter uma vida económica confortável, Lili Caneças afirmou que ajuda muitas pessoas. A rainha do jet set contou até que ajudou o motorista que a levou à TVI esta manhã. «O senhor da Uber que me trouxe precisa de uma casa em Lisboa e dei-lhe o contacto do assistente do Carlos Moedas, que me adora e que lhe vai resolver o problema. O senhor da Uber, que nunca mais o vou ver na minha vida. Adoro poder ajudar as pessoas porque se tenho contactos...», contou Lili Caneças.