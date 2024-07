DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira fica impressionada com surpresa de convidado: «É das fotografias que mais gosto!»

Carla Anes

28 jun, 10:17

No «Dois às 10», o artista Rui Basíliio apresenta a sua arte e surpreende Cristina Ferreira. O nosso convidado fez a sua primeira obra aos 7 anos de idade. Relata que se licenciou em design industrial mas que só mais tarde percebeu que as artes visuais eram tudo o que o preenchia .O ponto de viragem dele foi quando participou num concurso para representar o distrito de Leiria, onde optou por fazer uma abordagem diferenciadora com uma rebarbadora num contentor e acabou por sair vencedor.