Cristina Ferreira sobre Bárbara Norton de Matos: «A novela continua...»

Carla Anes

4 jul, 10:18

No «Dois às 10», Cerca de uma semana após o anúncio do fim do romance com João Moura Caetano, Bárbara Norton de Matos quebrou o silêncio. No «Dois às 10», Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam a notícia em «Conversas de Café».