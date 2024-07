DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Fábio Caçador: «Foi a coisa que mais me arrependo no programa...»

Carla Anes

3 jul, 11:45

No «Dois às 10», partilhamos imagens das polémicas em que Fábio Caçador esteve envolvido dentro da casa do «Big Brother», o ex-concorrente revela momento do qual se arrepende.