DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Lili Caneças: «Eu tenho conections no mundo inteiro!»

Carla Anes

3 jul, 11:10

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Lili Caneças, a socialite recorda como iniciou a sua vida no mundo da fama e como é bem relacionada no mundo inteiro.