DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha: «Durante 16 anos passei mais tempo contigo do que com o Rui»

Carla Anes

4 jul, 11:30

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha recorda dupla incrível com Cristina Ferreira no programa «Você na TV!» ao longo de 16 anos.