DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O «Querido Mudei a Casa» esteve na Casa do Artista - Veja a reação dos residentes à transformação

Carla Anes

28 jun, 10:53

No «Dois às 10», acompanhámos a revelação do primeiro episódio da nova temporada de «Querido, Mudei a Casa» que fazem 20 anos de existência. O primeiro episódio passa-se na casa do artista. A instituição candidatou-se para renovar o refeitório, e foi este espaço que foi renovado e adaptado às limitações dos artistas residentes.