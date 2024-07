«Pescoto du Monti»: um negócio em que o ingrediente principal é o amor

Carla Anes

3 jul, 10:30

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rosário Gomes, Rosário decidiu fazer as broas da infância dela, com o mesmo amor e o mesmo sabor que Auta, a mãe, empregava. Na cozinha da mãe, onde outrora esta fazia as mesmas receitas, faz as broas que vende com o mesmo sabor da infância dela. Explica que o negócio é inspirado na mãe, de quem cuidou quando esta esteve com problemas de saúde.