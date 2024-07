Após ser atingido por biberão na cabeça pela ex-namorada, David Maurício fez queixa e foi humilhado por agentes da PSP: «Senti-me um inútil»

No «Goucha», recebemos David Maurício, ex-concorrente do «Big Brother 2024», que foi expulso uns dias antes da final. O nosso convidado recorda relação tóxica com a ex-namorada e um momento particular em que foi atingido por biberão na cabeça pela mesma. David foi fazer queixa à esquadra e diz que foi gozado e humilhado por agentes da polícia.