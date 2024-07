Sem papas na língua! Inês Morais arrasa comentários negativos e atira: «Eu é que tenho o cheque»

No «Goucha», recebemos Inês Morais, a grande vencedora do «Big Brother 2024». A ex-concorrente diz-nos como lida com os comentários negativos sobre si, e atira: «Podem dizer o que quiserem. No fundo, eu é que tenho o cheque». A nossa convidada, que entrou na casa três semanas depois do início do programa, revela se alguma vez achou que poderia ser finalista ou não. Inês fala-nos brevemente da convivência com Catarina Miranda.