O que impede uma relação entre David Maurício e Daniela Ventura? O ex-concorrente do «Big Brother 2024» esclarece tudo

No «Goucha», recebemos David Maurício, ex-concorrente do «Big Brother 2024», que foi expulso uns dias antes da final. O nosso convidado fala-nos da sua relação com Daniela Ventura e revela que precisou muito da mesma em «termos emocionais». O ex-concorrente explica-nos como a diferença das duas religiões pode ser um impedimento para um futuro relacionamento entre ambos.