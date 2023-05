Um corpo no Cadaval, uma cabeça na Azambuja. Não têm nada que ver um com o outro

Os restos mortais encontrados no Cadaval esta quarta-feira não estão relacionados com a cabeça que as autoridades descobriram esta quinta-feira na zona de Aveiras, confirmou a PJ em comunicado.

A Polícia Judiciária "tem em curso a investigação referente ao achado na zona do Cadaval, de partes dum corpo humano do sexo masculino, cuja identidade é por ora desconhecida", precisa o comunicado. Neste caso, o crânio ainda não foi encontrado.



"De igual modo está a desenvolver diligências no caso de outro achado, no dia de hoje, de um crânio humano encontrado na zona de Aveiras", acrescenta a PJ.



"A investigação até agora feita, permitiu já concluir com satisfatória margem de probabilidade, que esse crânio nenhuma ligação tem ao caso anterior, tendo sido, entretanto, localizado o restante corpo, cuja morte não terá subjacente qualquer intervenção de terceiros, indiciando-se compatibilidade com um quadro de suicídio", refere a PJ.