Guardas prisionais apanham recluso a receber droga durante visita do irmão na prisão do Linhó

Os guardas prisionais do Linhó conseguiram intercetar uma entrega de droga, durante a visita a um recluso, nesta quarta-feira. O homem, que já esteve em regime de segurança por seis vezes, recebeu drogas do irmão, que acabou detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O recluso foi abordado para que entregasse o objeto que tinha recebido ou acompanhasse os guardas a local destinado a revista, mas não colaborou.

Uma vez que a situação criou um clima tenso no parlatório, onde estavam outros reclusos e visitantes, foi necessário imobilizar o recluso e levá-lo para outro local de forma a ser revistado.

Durante a revista, foi possível apreender duas bolotas, com 15,66 gramas de droga.

"Mais uma vez, o excelente profissionalismo dos guardas prisionais do Linhó impediu o tráfico de droga no estabelecimento prisional", disse Frederico Morais, dirigente do sindicato do Corpo da Guarda Prisional, realçando o bom trabalho efetuado apesar da "enorme falta de efetivos".