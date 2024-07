Vem aí em «Cacau»: Marco apanha Regina a idealizar um plano contra ele?

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) diz a Justino (António Capelo) achar que não deviam contar a Marco (Diogo Amaral) que raptaram Cacau (Matilde Reymão) , dizendo continuar com a sensação que ele ainda pode ter alguma aliança com Cony (Pollyanna Rocha).

Regina fala com Quim (Paulo Calatré) ao telefone a repreendê-lo por ter escondido Cacau, mas acaba por dizer a Justino que até acabou por ser melhor assim para garantirem a segurança de Cacau até ao casamento. Sorriem divertidos com todas as confusões por que passam, dizendo esperarem que o futuro lhes traga boas novidades e alguma paz.

Regina diz a Justino, Lola (Ana Bustorff) e Tomané (Salvador Nery) que por um lado gostaria que Cacau ficasse a dormir tanto tempo que nem sequer conseguisse acordar para casar com Marco para se poderem livrar dele. Marco entra à procura de Cacau, todos o olham constrangidos.

Recorde-se que Regina fez questão de sublinhar a Marco que já não confia nele:

