Exclusivo «Festa é Festa»: Peixoto tenta matar El Cacto

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vitor Emanuel) chega a casa e começa a preparação para o plano de matar El Cacto (Luis Gaspar). Peixoto vai buscar todos os medicamentos que tem, escolhe alguns, tritura-os, para depois colocar na cerveja.

El Cacto chega a casa e Peixoto esforça-se para ser o mais simpático possível, mas fala tanto que El Cacto o manda calar. Peixoto diz que caprichou no jantar e vai buscar uma cerveja para limparem o palato. Peixoto traz as cervejas e bebe um gole da sua. El Cacto bebe a sua de penalty, o que deixa Peixoto impressionado. Peixoto traz o jantar e fica muito admirado e assustado ao ver El Cacto estendido no chão. Peixoto não esperava que a mistela que preparou, o deixasse já naquele estado. Peixoto só queria fazer um teste, não queria matá-lo já.

Peixoto liga a Bino (Pedro Alves) e conta-lhe que matou El Cacto. Peixoto dá palmadas em El Cacto, tentando acordá-lo. Peixoto não tem a certeza se El Cacto está vivo ou morto e por isso pede-lhe desculpa para o caso de o estar a aleijar. El Cacto geme e Peixoto fica muito aliviado por ele estar vivo. El Cacto ainda nem sabe muito bem o que lhe aconteceu. El Cacto levanta-se, meio grogue, e tenta perceber o que se passou. Peixoto ajuda-o e diz-lhe que deve ter tido uma quebra de açúcar. El Cacto acha melhor ir ao hospital, mas Peixoto diz que não há necessidade, pois vão fazer-lhe análises e inventar maleitas só para mostrarem trabalho.

Peixoto diz que até podem inventar que foi vítima de envenenamento e El Cacto estranha. El Cacto insiste que é melhor ir ao hospital, mas Peixoto avisa-o de que o mais provável é bater com o nariz na porta e caso encontre uma urgência aberta, vai esperar tanto tempo que mais vale apanhar um avião e ir a um hospital ao México. El Cacto acha aquilo um exagero, mas está demasiado fraco para contestar. Peixoto vai prepara-lhe um chá.