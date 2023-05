«Morangos com Açúcar»: Rita Pereira revela quem é a filha de Soraia

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Do outro lado do mundo, Rita Pereira confessa: "Estamos malucos!"

A série que marcou gerações está quase de regresso aos ecrãs dos portugueses. Rita Pereira, a atriz deu vida a Maria em «Quero é Viver», vai voltar a interpretar Soraia em «Morangos com Açúcar».

No passado dia, 4 de maio, a atriz estava nas gravações de «Morangos com Açúcar» e fez uma revelação inédita.

A sua personagem, Soraia, vai ser mãe nesta nova temporada. No vídeo partilhado, a atriz confessa: «Não pareces minha filha! Pareces minha irmã!».

De relembrar que a estreia está prevista na Prime Video e na TVI no último trimestre de 2023. Com a realização de duas temporadas do reboot da série «Morangos com Açúcar».



