Os visuais de Rita Pereira (42 anos) raramente passam despercebidos e um dos mais recentes que partilhou através das redes sociais não foi exceção!

Nas suas InstaStories, a atriz mostrou o outfit escolhido para um evento no qual marcou presença e, no passado dia 30 de junho, fez questão de satisfazer a curiosidade de muitos: «A receber umas quantas mensagens sobre estas botas. São @catarinamartinsshoes» - colocou na legenda.

As botas de Rita Pereira que estão a conquistar as fãs são lindas... Mas o preço pode chocar alguns! Através do site da marca é possível que as mesmas (ou um modelo muito semelhante) custam quase 300 euros. Disponível do 36 ao 41, este acessório segue as tendências de moda e combina com várias peças, das saias às calças, com um salto que parece ser confortável para usar um dia inteiro. Existe ainda um outro modelo muito semelhante, com o cano mais baixo.

Rita Pereira estreou-se na ficção da TVI na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar e, depois disso, integrou o elenco principal de projetos como Doce Fugitiva, Destinos Cruzados, Feitiço de Amor, Remédio Santo, A Herdeira, Quero é Viver, para nomear apenas alguns.

Recentemente, a atriz esteve a viver no Brasil, onde gravou o seu primeiro projeto internacional: o remake da novela de sucesso "Dona Beija", que teve Maitê Proença como protagonista. Na nova versão, que ainda não tem data de estreia - e que ficará disponível numa famosa plataforma de streaming -, o título será "Dona Beja".

Vale a pena lembrar que Rita Pereira, que já é mãe de Lonô, anunciou a 21 de junho que está à espera do segundo filho, fruto da sua relação com Guillaume Lalung.

