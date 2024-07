Daniela Ventura reage a comentário de Manuel Luís Goucha: «Acho que não devíamos alimentar 'bad feelings'»

Daniela Ventura, a segunda classificada do Big Brother 2024, recorreu ao Instagram para elogiar Márcia Soares, a comentadora das galas de domingo do Big Brother 2024. Daniela Ventura reagiu a uma partilha de Márcia Soares e comentou: «Linda que até dói».

Já na rede social X, a angolana reagiu a uma conversa que surgiu no programa 'Goucha', onde o apresentador, numa entrevista a David Maurício, falou sobre a ligação deste com a influenciadora digital, Márcia.

Na partilha de Daniela Ventura, pode-se ler: «Acho que não devíamos alimentar bad feelings com coisas que não são reais. Eu própria não saí do lado da Márcia e o Goucha apenas fez o seu trabalho e brincou com a situação. Está tudo bem. Beijo colado».