Francisco Monteiro vai pedir Bárbara Parada em casamento? Vencedor do Big Brother 2023 esclarece tudo!

Francisco Monteiro e Bárbara Parada juntos nas marchas populares! Veja as primeiras imagens

Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro! Veja as imagens do pedido

Foi no TVI Extra desta segunda-feira, 1 de julho, que Flávio Furtado esteve em chamada com o vencedor do Big Brother 2023, Francisco Monteiro.

Flávio Furtado esteve de férias e confrontou o comentador do Big Brother 2024 sobre a relação com Bárbara Parada: «Então uma pessoa vai de ferias e chega e estás aí quase casado».

Francisco Monteiro brincou: «A Bárbara foi de férias, chegou e eu já a troquei. Agora quero o Diogo Costa». Relembrando que Diogo Costa foi o «herói» que defendeu três penaltis no jogo de Portugal contra a Eslovénia desta segunda-feira, 1 de julho.

No Instagram, Francisco Monteiro colocou uma sondagem relativamente a um pedido de casamento a Bárbara Parada «Peço ou não peço?». No TVI Extra, o nortenho esclareceu tudo: «Convinha eles perceberem (os fãs) que existe o sentido de humor, eu estava a brincar. Mas consegui perceber que eles querem muito que eu peça».

A meio da conversa, Flávio Furtado questionou a Francisco Monteiro como está a correr a venda do seu primeiro livro «O Improvável – De Miúdo Rebelde a Vencedor». Zaza declarou-se em direto: «O meu livro tem um problema…falta o meu melhor capítulo» (a relação com Bárbara Parada).