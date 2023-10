«Big Brother 2020»: Soraia Moreira aparece vestida de noiva, ao lado de Daniel Guerreiro! Saiba tudo aqui

23 out, 23:55

Soraia Moreira, vencedora do «Big Brother», surpreende os fãs ao aparecer vestida de noiva

Depois da edição em Lisboa, a 29.ª edição da Exponoivos rumou ao Porto, mais propriamente à EXPONOR, em Leça da Palmeira.

Esta edição em particular contou com a presença do casal encantador Soraia Moreira e Daniel Guerreiro, ex-concorrentes do «Big Brother 2020». Ambos desfilaram - vestidos de noivos - com a coleção da loja Amour Glamour.

Daniel Guerreiro recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia desse momento especial, um registo que tinha sido previamente publicado pela loja.

"Obrigada à Soraia Moreira e ao Daniel Guerreiro por participarem no nosso desfile na Exponoivos! Casal maravilhoso!", pode ler-se, na legenda da story.

Veja acima o registo desse momento especial!