Dramaturgo usou detalhes da vida pessoal dos atores para peça de teatro. Fátima sente-se «exposta» e reclama

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Terapia de autor». Recebemos Fátima Fonseca e Diogo Sobrado. Fátima é atriz e era suposto contracenar com o marido e um casal amigo numa peça cujo guião foi escrito por Diogo. Acontece que agora, os dois casais se recusam a ir para a frente com a peça. Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os detalhes do caso.