Dupla de cantores provocou danos no apartamento do vizinho, mas recusam-se a indemnizar. Dizem que a culpa é do senhorio

Há 1h e 10min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Prédio em ruído». Recebemos Manuela de Sá e Rogério Fortuna. A Manuela e o marido, uma dupla de cantores de música popular, ensaiam muito em casa com o órgão e a concertina. Num dos ensaios tardios, o marido de Manuela deixou cair o órgão no chão, o que provocou a queda de um candeeiro de teto do apartamento de baixo. Os vizinhos exigiram o pagamento dos estragos causados por essa queda, mas Manuela marido recusam e alegam que os culpados não são eles. Ouvimos ambas as partes.